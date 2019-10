Le Iene, virale lo scherzo a Carmen Di Pietro: ecco cosa è successo

Virale in queste ore lo scherzo organizzato da Le Iene ai danni di Carmen Di Pietro. Complice il figlio Alessandro.

Tutto è iniziato quando il figlio di Carmen, che ha 18 anni, ha confessato alla madre di stare frequentando una ragazza che - a quanto detto da Alessandro - in più occasioni ha mostrato insoddisfazione delle prestazioni sessuali del ragazzo.

Ecco che Alessandro decide di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica per allungare il pene. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Carmen, la quale ha iniziato ad inveire contro la ragazza.

Nonostante i divieti, Carmen viene a sapere che il figlio si è sottoposto all'intervento. Ecco che la Di Pietro si è lasciata andare ad una dura reazione, furiosa e disperata. Dopo vari colpi di scena, alla Di Pietro è stato svelato lo scherzo.

Il 17 giugno del 1998, la Di Pietro ha sposato Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra. Il matrimonio fece clamore perchè, all'epoca, il giornalista aveva 76 anni, mentre Carmen solo 33. Le nozze furono comunque celebrate, nonostante la forte disapprovazione da parte dei figli di Paternostro, avuti da una precedente relazione, Roberto e Alessandra.

Il 23 luglio del 2000, la Di Pietro rimase vedova. La showgirl non si è mai voluta sposare "per non perdere la pensione di reversibilità del defunto marito". A 36 anni, comunque, è diventata mamma di due figli, Alessandro e Carmelina avuti dal nuovo compagno Giuseppe Iannoni.

Nel 2017, la separazione da Iannoni.

© Riproduzione riservata