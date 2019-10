A Live – Non è la D’Urso il dibattito si infiamma su Ilona Staller che difende il figlio Ludwig Koons, al centro recentemente di un caso di cronaca: un bilancino è stato ritrovato sotto una mattonella di casa sua, con 1 grammo di droga.

“Non è stata trovata la valigia di Ludwig con la droga, ma la valigia del ragazzo nero”, commenta Cicciolina, contestata per i continui riferimenti al ragazzo di colore. “La stampa non sempre scrive le cose esattamente” dice la pornostar a difesa del figlio. La Staller difende ripetutamente il figlio dicendo che non si è mai drogato: "Ha ospitato questo ragazzo di colore, ha chiesto di essere ospitato per qualche giorno perchè era un senza tetto, mio figlio non sapeva che questo nero nero aveva una valigia grande grande”.

Ma piovono attacchi nei suoi confronti. Marco Predolin commenta: “Avere una madre con un passato ingombrante, nessuno deve rinnegare, ma essere il figlio di Ilona Staller non è facile”, mentre Alda D’Eusanio sottolinea: “Lei adesso ha messo in asta un fallo di cristallo e le mutandine usate, sei cambiata, guarda che seno…”.

E mentre si anima lo scontro, Valerio Merola si schiera a favore di Ilona Staller e nello stesso tempo conferma di aver avuto una storia d’amore con Moana Pozzi: “Confermo una breve, ma intensa storia con Moana. L’ho raccontato, non ho svelato alcuna privacy, anche perchè Moana scrisse un memoriale in cui ero presente. Ne ho parlato con una grande tenerezza perchè era una donna di una sensibilità incredibile, una dolcezza incredibile, una delle donne migliori”. Un giudizio che la stessa Cicciolina conferma: “Molto dolce e intelligente, aveva un’ottima memoria, se fosse viva farebbe teatro”.

© Riproduzione riservata