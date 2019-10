Festa dei morti o Halloween? Il sondaggio di Gds.it

Due feste che convivono: da un lato quella dei Morti, dall'altra Halloween. Una è figlia della tradizione, l'altra è "importata" e si è diffusa anche in casa nostra per via della globalizzazione.

Eppure sono due feste dedicate ai defunti, entrambe con una componente commerciale. Una piace ai nostalgici, ai tradizionalisti, l'altra forse ai più giovani. Le date si sovrappongono, perchè Halloween è il 31 ottobre, mentre i Morti il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti.

Dunque quale delle due feste preferire? Gds.it lo chiede ai propri lettori con un sondaggio pubblicato nella pagina Facebook del Giornale di Sicilia: Festa dei morti o Halloween: meglio la tradizione o la globalizzazione?

Per partecipare basta scegliere una fra le due opzioni. Ma oltre al voto, si può anche argomentare la propria preferenza pubblicando un commento. C'è tempo fino alle 11 di domani.

© Riproduzione riservata