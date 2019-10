L’oroscopo di oggi, sabato 26 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, sabato 26 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete: Luna e Marte sollecitano la vostra impulsività, ma commettereste un errore nel muovere guerra al mondo intero sopravvalutando le vostre forze.

Toro: Possibile qualche dissidio per questioni economiche, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo lavorativo e finanziario.

Gemelli: Una giornata frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per la professione e la vita amorosa. Avrete molte opportunità, datevi da fare.

Cancro: Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo, offrendovi perfino qualche piccolo lusso.

Leone: Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una risoluzione vantaggiosa per i vostri interessi.

Vergine: Accettate tranquillamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle degli altri.

Bilancia: Nel conflitto tra Luna e Saturno, finisce per rimetterci la coppia. Reclamate più spazio, scontrandovi con il partner, poco propenso a concederlo. Frecciate e ripicche.

Scorpione: L’amore ha in serbo per voi novità e sorprese. Potrà dare una svolta alla vostra vita, se saprete abbandonare gli atteggiamenti prevaricatori.

Sagittario: Grazie alla Luna in Bilancia, ottimo fattore di mediazione, l’intesa con la persona del cuore dopo un battibecco recupera l’armonia.

Capricorno: Piccole nubi, dettagli imperfetti in un contesto comunque equilibrato, sono praticamente trascurabili. Non vi sottraggono mordente e forza d’animo.

Acquario: Sostenuti dalla Luna in Bilancia, per merito dell’intraprendenza, saprete affrontare un confronto spinoso causato dalla gelosia della dolce metà.

Pesci: Evitate antagonismi in ambito lavorativo: sta per arrivare anche per voi il momento di riscuotere i meritati successi. Una novità in famiglia.

