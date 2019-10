L’oroscopo di oggi, giovedì 24 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 24 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire un progetto, o forse sfrutterete le vostre qualità organizzative.

Toro. Complice l’alleanza Saturno-Luna, la vostra attenzione è tutta rivolta alla professione. Ideale per superare difficoltà, per una ripresa a tutto tondo.

Gemelli. La Luna scombina i vostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Colloqui invalidati da un imprevisto.

Cancro. Umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare.

Leone. Il giorno è propizio alla realizzazione di un desiderio, a patto che pianifichiate ogni dettaglio. Stare un po’ con e dentro voi stessi vi farà bene.

Vergine. Di passaggio nel segno, la Luna vi agevola nell’attività e nello studio. Senso pratico, capacità critiche, efficienza. Nuove proposte prendono quota.

Bilancia. I valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare: sviluppate la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri.

Scorpione. Momento sereno e costruttivo, con la Luna in Vergine che direziona verso traguardi tangibili la vostra perspicacia e lo spirito d’iniziativa.

Sagittario. Il passaggio della Luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso vi rende efficaci e operativi pur nella solita routine.

Capricorno. Un buon apporto di grinta e di chiarezza mentale, da addebitarsi al transito della Luna in Vergine, fa diventare molto scorrevole la gestione degli impegni.

Acquario. I problemi burocratici e la gestione del denaro comune sono il focus della giornata. Con un atteggiamento conciliante, risolverete qualche bega.

Pesci. Riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse, nel rispetto dell’interlocutore e senza ferire la sua sensibilità.

© Riproduzione riservata