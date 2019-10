L’oroscopo di oggi, martedì 22 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, Martedì 22 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete - La Luna in Leone scende in campo per darvi manforte nelle delicate questioni di coppia. Energia, entusiasmo e vitalità tipici dell’elemento Fuoco.

Toro - Procedete con passo deciso e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole.

Gemelli - Single dichiarati? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul vostro cammino.

Cancro - Studiate una strategia di azione: se vi muovete con decisione, riuscirete a superare le difficoltà e a onorare i vostri impegni con efficacia.

Leone - A vostro favore gioca il sestile di Marte, che vi fornisce un equilibrio capace di gestire le eventuali diatribe e le ribellioni familiari.

Vergine - La grinta e la vivacità non vi mancano, e gli ostacoli, seppure ardui, vanno affrontati con decisione e con un bel sorriso. Ce la potete fare!

Bilancia - La Luna in sestile a Marte è un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato.

Scorpione - Potete lamentarvi con la Luna, se questo martedì non è di vostro gradimento, anche se in verità non siete del tutto esenti da responsabilità. Cercate di far leva sulla forza di volontà.

Sagittario - Sarà un momento tutto da vivere, grazie alla Luna in buon aspetto con Marte. Un forte influsso solare vi rende dinamici, seducenti, accattivanti.

Capricorno - Avete forza di volontà in quantità industriale e molti progetti vincenti, che riuscirete a imporre e proporre con energia e con la consueta tenacia.

Acquario - Stare da soli vi fa male, senza un amore generoso di calore vi sentite smarriti, ma se il “guinzaglio” è troppo corto date segni d’insofferenza.

Pesci - Lasciate che il mondo sia come sia, senza buttarvi a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che avete trovato la pace.

© Riproduzione riservata