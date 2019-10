Elisa Isoardi: "Ho scoperto cose su Salvini e ho spaccato tutto"

Ha scelto i microfoni di Un giorno da pecora in onda su Radio Uno per tornare a parlare del suo ex, Matteo Salvini.

Elisa Isoardi ha svelato dei retroscena inediti sulla sua storia con l'ex Ministero dell'Interno, che palesano un rapporto fra i due rimasto non proprio idilliaco.

"I rapporti fra me e Matteo Salvini sono rimasti civili - ha detto la conduttrice de La prova del cuoco -. Quando l'altro giorno non è stato bene, gli ho pure scritto". La Isoardi ha fatto riferimento al malore di Salvini avuto mentre si recava al funerale dei poliziotti uccisi a Trieste.

Oggi Matteo Salvini vive una storia d'amore con Francesca Verdini. Relazione che, secondo quando ha lasciato intendere la conduttrice, sarebbe nata quando ancora Salvini stava ancora con la Isoardi. "Le ho portate bene, cosa volete che vi dica...".

Tuttavia, la Isoardi ha ammesso di aver dato sfogo alla sua gelosia. "Conoscevo la sua password – ha confessato - controllavo il suo cellulare, ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare. Lui calmo, io ho spaccato tutto".

Chiusa la storia con Salvini, la Isoardi ora è single: "Non sono fidanzata - ha detto -. Giro con un cane in borsa, è proprio il simbolo della zitella".

