Sant'Ignazio e i 4 milioni di iPhone in 3 giorni: cosa accadde oggi 17 ottobre

Il santo di oggi, 17 ottobre, è Sant'Ignazio di Antiochia, detto L’Illuminatore. Il vescovo e teologo siro è venerato sia dalla Chiesa ortodossa che dalla Chiesa cattolica, ed è ricordato fra i Padri della Chiesa e Padre Apostolico.

Al suo nome sono legate le sette lettere che scrisse alle chiese che incontrava sul suo cammino nel corso del viaggio da Antiochia a Roma: sono una testimonianza unica della vita della chiesa dell’inizio del II secolo.

Cosa accadde oggi. Il 17 ottobre è una data a cui sono legati molti avvenimenti, ma quello che vogliamo rievocare è vicino ai nostri giorni. Era il 17 ottobre del 2011 quanto Apple annunciò di aver venduto oltre quattro milioni di iPhone 4S in appena 3 giorni dal suo lancio, battendo ogni suo precedente record. Ma non solo: a cinque giorni dal suo rilascio, oltre 25 milioni di clienti avevano già utilizzato il sistema operativo iOS 5 e oltre 20 milioni di clienti si erano iscritti ad iCloud estendendolo a tutti i propri dispositivi. iPhone 4S in quei giorni era disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito, pochi giorni dopo sarebbe arrivato anche in Italia.

Nati oggi: il critico d'arte Philippe Daverio (17 ottobre 1949), il cantante rap americano Eminem (17 ottobre 1972), il cantante rap italiano Fabi Fibra (17 ottobre 1976), Rita Hayworth (17 ottobre 1918 - 14 maggio 1987), l'allenatore Andrè Villas Boas (17 ottobre 1977)

