Marmotta spaventata da una volpe è la foto dell'anno

È stata scattata dal fotografo cinese Yongqing Bao la foto dell'anno. Lo scatto ha trionfato al Wildlife Photographer of the Year 2019. Si tratta di uno dei concorsi di scatti sulla natura più prestigiosi al mondo. Lo scatto di Bao s'intitola "The moment" e racconta di una marmotta che, inseguita da una volpe tibetana, urla.

"Umorismo e orrore insieme - ha spiegato il presidente della giuria della competizione artistica, Roz Kidman Cox - che racconta in un solo scatto non solo il dramma ma anche l'intensità della natura".

La foto è stata scattata nell’altopiano del Tibet, nella provincia del Qinghai. La volpe tibetana e la marmotta sono due animali simbolo di questa zona.

