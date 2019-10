Jennifer Aniston sbarca su Instagram: la prima foto è una reunion di "Friends"

Anche Jennifer Aniston è sbarcata su Instagram e lo ha fatto a modo suo, cioè alla grande. Per il suo debutto sul social network ha scelto infatti di postare una reunion di Friends, con uno scatto con tutti, ma proprio tutti, i protagonisti. Non una foto di repertorio, ma una vera reunion di tutto il cast, tutti insieme, in carne ed ossa. E per la prima volta in assoluto

Nemmeno in occasione del gala tributo al regista James Burrows il gruppo era riuscito a riunirsi (c’erano tutti tranne Matthew Perry). Stavolta, invece, i sei del Central Perk sono tutti allo stesso tavolo.

La Aniston ha aperto il suo profilo con una foto che la ritrae a cena con Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e perfino il suo amore televisivo David Schwimmer. Che siano stati gettate le basi per un nuovo progetto, un film o una nuova serie? Chissà.

