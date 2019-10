L'oroscopo di oggi, mercoledì 9 ottobre: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, 8 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Se coltivate ambizioni di carriera, questa è una buona occasione per farvi avanti, approfittando di spostamenti o del riassetto dell’organico.

Toro. La Luna in aspetto ostile può creare qualche tensione, soprattutto in famiglia. Tenete un atteggiamento disponibile e tutto filerà per il meglio.

Gemelli. Bella giornata! La Luna dà un’impronta di freschezza alla creatività. Siete pronti a un cambiamento radicale, anche a costo di trasferirvi lontano.

Cancro. Un mercoledì senza luci né ombre, e quindi senza sussulti emotivi, ma è quello che vi ci vuole per ricaricare le batterie nelle circostanze più faticose.

Leone. Vi sentite equilibrati, riappropriandovi del vostro baricentro. Perdere la libertà, forse appena riconquistata, per amore non fa più paura.

Vergine. Aria di nuovi accordi o contratti di lavoro. Decisioni professionali importanti hanno il beneplacito delle stelle, preparatevi alle novità.

Bilancia. La Luna in Acquario sospinge con un vento favorevole le vostre vele verso le mete desiderate. Non abbiate paura di inoltrarvi in alto mare.

Scorpione. Un imprevisto di lavoro mette alla prova il vostro self-control. Gestendo la situazione con abilità, vi conquisterete gratitudine e credibilità.

Sagittario. L’umore compie una decisa sterzata verso l’alto. Impennata dell’autostima sulla base delle simpatie che riscuotete fra gli amici e in società.

Capricorno. La vita affettiva riceve una piacevole scossa: se siete a caccia di movida o nuovi interessi, sarete ben serviti. Niente male anche il lavoro.

Acquario. La creatività mette le ali al vostro stato d’animo. Affrontate la quotidianità con allegria e accettate serenamente confronti di opinioni.

Pesci. Una sensazione di spigliatezza vi guida a fare la prima mossa, rompendo gli indugi che da tempo vi immobilizzano, e andando alla carica.

