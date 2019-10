Il concorso Miss Italia torna unico in Sicilia

Miss Italia in Sicilia torna ad essere un concorso che non vede l’ isola divisa in due sezioni: Ovest ed Est. Dopo la parentesi legata alla conduzione della Sicilia Ovest a Mario D’Ovidio, la responsabilità dell’area regionale intera torna ad essere appannaggio di Salvo Consiglio che nella scorsa estate ha curato le selezioni per la Sicilia Est.

L’esperto Consiglio, presidente dell'Associazione Culturale Glamour Production, già agente unico responsabile del concorso in Sicilia negli anni scorsi con risultati lusinghieri, si avvarrà della direzione artistica di Antonello Consiglio (al ventesimo anno di conduzione del concorso nella Regione). Salvo Consiglio ha fatto sapere che tra non molto partiranno i casting e le selezioni per l’ edizione di Miss Italia 2020.

L’affiatata e incisiva organizzazione del gruppo Consiglio è già al lavoro per la preparazione delle selezioni e delle finali regionali nelle più accoglienti e suggestive location dell'isola e per portare sempre più in alto le bellezze siciliane nell'anno dell’ 81° anniversario del concorso più seguito e amato. Per iscriversi gratuitamente basta visitare il sito www.missitalia.it.

