Il misterioso post di Totti su Instagram: "Non cercatemi, devo rimanere in incognito"

"Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perchè". Firmato Francesco Totti, che con questo misterioso post su Instagram, stuzzica la curiosità dei suoi follower.

Lo storico capitano ed ex dirigente della Roma al momento si dedica ai suoi progetti TV ma anche alla squadra di Lega Calcio a 8. Il post pubblicato oggi probabilmente si riferisce all’inizio della nuova serie "Celebrity Hunted" che sarà disponibile su Amazon Prime. Totti, infatti, sarà protagonista.

