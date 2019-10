5 ottobre: oggi è San Placido, Ciccio Ingrassia avrebbe compiuto 97 anni

Oggi, 5 ottobre, si festeggia San Placido, monaco e martire cristiano, seguace di Benedetto da Norcia. Venne venerato come santo dalle Chiese cattolica e ortodossa. In Sicilia San Placido è molto celebrato a Messina ed è patrono di Biancavilla.

IL NOME: Il nome latino Placidus deriva dal verbo placère, "piacere" e significa "colui che piace". Nel corso del tempo assunse il significato di "persona tranquilla, serena". Il nome fu molto amato in ambienti cristiani grazie al culto di san Placido, monaco vissuto nel VI secolo.

PERSONALITÀ NATE OGGI: l'attore Ciccio Ingrassia - 5 ottobre 1922, il fondatore di Apple Steve Jobs - 5 ottobre 1955, l'imitatore Gigi Sabani - 5 ottobre 1952, il filosofo francese Denis Diderot - 5 ottobre 1713, il cantante inglese Brian Johnson - 5 ottobre 1947, Raymond Albert Kroc, meglio conosciuto come Ray Kroc, futuro fondatore della catena McDonald's - 5 ottobre 1902, il modello Nir Lavi - 5 ottobre 1981, l'attrice inglese Kate Winslet - 5 ottobre 1975, il pittore Alberto Sughi - 5 ottobre 1928, l'attore austriliano Guy Edward Pearce - 5 ottobre del 1967

COSA ACCADDE: nel 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do e, sempre nello stesso anno, esce nel Regno Unito il primo film della serie dell’Agente 007, James Bond, Agente 007 – Licenza di uccidere. Nel 2003 in Somalia, a Borama, viene uccisa Annalena Tonelli, missionaria italiana, forlivese, presso l’ospedale da lei fondato.

CICCIO INGRASSIA. Nacque il 5 ottobre del 1922 nel quartiere Capo, in via San Gregorio, nei pressi di Porta Carini e scomparve 16 anni fa a Roma. Ingrassia, attore comico, insieme ad un'altra celebrità come​ Franco Franchi realizzò circa 140 film e spettacoli televisivi. A scuola non andava bene, riuscì, comunque, a prendere la licenza elementare ma, dopo il primo ginnasio, abbandonò gli studi. Per tenersi occupato fece diversi mestieri: barbiere, ragazzo di salumeria, falegname, calzolaio, quindi, appena 15enne, si specializzò come intagliatore modellista.

Ma la sua vera passione era lo spettacolo e spesso, raccoglieva qualche lira esibendosi come macchiettista, in feste di piazza o nei matrimoni. Più tardi, frequentando il bar che si trovava all’interno del cine-teatro Massimo, detto “bar degli artisti” ma, dai frequentatori, noto come la “legione straniera”, conobbe un giovane artista, Enzo Andronico che in seguito prese parte a numerosi film e trasmissioni televisive con la coppia Franco & Ciccio. Con Andronico e un altro comico di nome Ciampolo, Ingrassia formò il Trio Sgambetta che partecipò a diversi spettacoli di piazza e in teatrini di provincia.

"Nei primi anni cinquanta - racconta Giuseppe Li Causi, storico dei due comici -, Ingrassia, per caso, notò un giovane che si esibiva in diverse piazze palermitane con un'improvvisata orchestrina, e con le sue ineguagliabili smorfie, battute, parodie, imitazioni, intratteneva i passanti che si fermavano, sempre più numerosi, incuriositi e divertiti. Quell’artista di strada era il futuro Franco Franchi, col quale, nel 1954, Ingrassia fece coppia e le loro macchiette, per un certo periodo divertirono matrimoni, battesimi e feste di piazza. Comunque anche lui essendo palermitano era molto affezionato alla sua città.

Dal suo matrimonio con Sara Calì (anche lei siciliana e morta a marzo del 2019) in famiglia naque un figlio che ha seguito la scia artistica, Giampiero, bravo attore con tanti spettacoli teatrali di successo e alcuni telefilm televisivi.

"Il 10 dicembre 2012 - spiega Li Causi - la città di Palermo su mia proposta, a venti anni dalla morte di Franco Franchi e nel 90° anno della nascita di Ciccio Ingrassia, ha intitolato al duo comico palermitano la piazzetta sita alle spalle del Teatro Biondo e a ridosso di via Venezia con la scopertura di una targa in memoria dei due attori. Significativo il posto prescelto, poiché Franchi e Ingrassia in quella zona muovevano i primi passi artistici, notati anche da Domenico Modugno che li fece esibire con uno spettacolo al Teatro Biondo (Rinaldo in campo). Nella stessa piazzetta, infatti, il 9 gennaio 2015 è stata dedicata una villetta anche allo stesso Modugno e adesso i 'tre briganti' di Rinaldo in campo si sono ritrovati di nuovo insieme nella bella Palermo, mentre il 9 dicembre 2015 lo scultore Gianfranco Ragusano ha voluto donare al comune di Palermo un bassorilievo raffigurante i volti di Modugno, Franchi e Ingrassia ed installato nella piazzetta Franchi-Ingrassia".

Ma non solo, ricorda Li Causi: "Il 6 maggio 2017 i due attori sono stati ricordati insieme con la realizzazione di un annullo filatelico in occasione del concorso di cortometraggi 'Paternò in corto', giunto alla seconda edizione, che si è svolto a Paternò. L'evento è stato organizzato dal Centro Studi e Ricerche Upis (Uniti Per Il Sud), con la collaborazione del Comune".

