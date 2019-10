L'oroscopo di oggi, 4 ottobre: le previsioni per tutti i segni

L'oroscopo di oggi, 4 ottobre, a firma di Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs (ascolta).

Ariete. La giornata, grazie alla Luna in Sagittario, scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise.

Toro. Dopo un’attenta autoanalisi, saprete far fruttare le vostre migliori qualità a dispetto delle circostanze. Supererete gli ostacoli.

Gemelli. Intoppi, ritardi e cambi di programma vi disturbano non poco, creando malintesi con il prossimo. Mettete in conto un intrigante imprevisto.

Cancro. In apprensione per quanto riguarda la vostra attività. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo, senza sottovalutare la concorrenza.

Leone. Investiti dai benefici raggi della Luna in Sagittario, oggi vi sentite allegri e pimpanti. Viaggi, opportunità e incontri stimolanti.

Vergine. Novità in vista, sul lavoro. Possibilità di cambiamenti per la carriera e soddisfazioni importanti. Anche gli affari vanno a gonfie vele.

Bilancia. La Luna in Sagittario si coalizza con Venere e i vostri desideri si dilatano. I sentimenti reclamano a piena voce più spazio e più libertà di azione.

Scorpione. Al centro della situazione ci siete voi, la vostra interiorità. Fanno da sfondo amicizie malandrine e un clima professionale competitivo ma stimolante.

Sagittario. La Luna armonica a Venere vi restituisce dinamismo. Cogliete al volo l’occasione per divertirvi, per prendervi una rivalsa sulla quotidianità.

Capricorno. Porterete a buon fine le questioni pratiche. Una pausa di riflessione vi aiuterà a dare il giusto valore a una faccenda che vi sta a cuore.

Acquario. La Luna e Venere in buon aspetto garantiscono un venerdì dinamico. Ideale per un’uscita di gruppo, una serata in discoteca in piena libertà.

Pesci. Le idee sono vincenti, ma può accadere che ascoltando troppe campane, vi perdiate in un bicchier d’acqua. Una spinta decisa per concretizzarle.

