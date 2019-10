Grande Fratello Vip, reality posticipato al 2020

''Nel quadro dell'ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d'ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di 'Grande Fratello Vip' a inizio 2020''.

A condurlo sarà di nuovo Barbara D'Urso. Come opinionisti, confermati Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Per il secondo anno consecutivo, dunque, il cast non cambia. Ancora top secret il nome dei concorrenti.

