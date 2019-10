Crocifisso nelle aule scolastiche: sì o no? Nuovo sondaggio di Gds.it

Crocifisso nelle aule scolastiche: sì o no? Con questo interrogativo rivolto ai lettori, Gds.it lancia un nuovo sondaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia.

Lo spunto lo fornisce la cronaca, ovvero il dibattito che è scaturito dalle affermazioni del ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, il quale ha detto di ritenere l'esposizione della croce nelle aule scolastiche "una questione divisiva" e di preferire una "scuola laica". Parole che hanno suscitato reazioni di disapprovazione da parte del mondo cattolico, favorevoli da parte degli atei e degli agnostici.

Oggi il ministro ha però precisato che il tema non è all'ordine del giorno, "non è una priorità, neanche lontanamente", ha detto. Ma ha ribadito di credere in una scuola laica.

Ai lettori dunque la possibilità di esprimere il proprio parere votando sì se si è d'accordo a mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche, no se invece si è contrari. Oltre alla scelta fra le due opzioni è possibile motivare il proprio pensiero scrivendo un commento.

