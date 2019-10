Vieni da me, la figlia di Francesco Nuti: "Sono la tutrice di mio padre"

Ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me" la figlia di Francesco Nuti, Ginevra Nuti, ha parlato del suo rapporto con l'attore che ormai da 13 anni non è più autonomo dopo una terribile caduta dalle scale che lo tenne per lungo tempo in coma.

In seguito alla malattia di Francesco Nuti, la figlia non lo perde mai di vista. "Sono diventata la tutrice di mio padre - ha detto - Da quando ho compiuto 18 anni, sono sua figlia e credo sia importante che, per me e mio padre, debba avere questo incarico. E prendermi cura di mio padre anche in questo aspetto".

La figlia di Francesco Nuti ha spiegato anche che l'attore sta migliorando ma "bisogna approcciarsi a lui in maniera più delicata e sottile. Ho imparato a farlo con piccoli gesti, sguardi. E' qui a Roma anche perché, in questo modo, è più facile prendermi cura di lui. Posso vederlo più spesso".

Ginevra ha raccontato di voler fare la cantante e che con il papà comunica con piccoli gesti. A proposito della malattia di Francesco Nuti e del suo rapporto con lui ha detto: "Comunichiamo tramite piccole cose. Mi manca averlo nella quotidianità quando ho bisogno di un consiglio. Mi sarebbe piaciuto cantare e suonare assieme a lui. Averlo come guida nella vita e carriera artistica".

E poi: "Faccio fatica a vedere i film di papà. Mi mettevano un pizzico di malinconia. Io li vivo come mamma e papà. Il loro lavoro è stupendo ma li preferisco come genitori. Io e papà abbiamo un carattere simile, siamo anche, a volte ombrosi. Era divertente ma aveva anche dei momenti più riservati".

