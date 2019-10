Domani è la Festa dei Nonni, tra lavoretti e poesie: iniziative anche a Palermo

Domani 2 ottobre è la Festa dei Nonni 2019. E tra poesie, filastrocche e lavoretti i nipotini si stanno già preparando a festeggiare i loro "angeli custodi" dai capelli d'argento.

Anche nelle scuole da giorni le maestre e i piccoli alunni preparano dediche, letterine, canzoncine, disegni colorati per regalare un giorno speciale ai più anziani.

Perché la Festa dei Nonni ricorre il 2 ottobre? La data coincide, non a caso, con il giorno in cui la Chiesa cattolica festeggia gli Angeli. E nelle società odierne, i nonni pensionati sono un po' gli "angeli custodi" delle famiglie, considerando che spesso aiutano i figli facendo da baby-sitter ai loro nipotini. Nel 2005 così anche in Italia si è decisi di istituire ufficialmente la Festa dei Nonni il 2 ottobre.

Da allora, ogni anno, non possono di certo mancare le iniziative. Anche Palermo domani celebra la Festa dei Nonni 2019 al Giardino Inglese a partire dalle 9.30.

Una manifestazione che il Comune di Palermo celebra per il settimo anno con spettacoli e attività centrati sullo scambio intergenerazionale fra anziani e bambini.

La Festa dei Nonni al Giardino Inglese è aperta a grandi e piccini, nonni e nipoti, ma anche mamme e figli, che potranno dilettarsi tra performance sportive, ludiche, laboratori di pittura e disegno, l’animazione dei clown, antichi giochi, scacchi e gare di torte.

A segnare il ritmo di una giornata all’insegna dei buoni sentimenti, la musica e l’intrattenimento di Roberto Superchi.

Tra le associazioni presenti, anche l'Ancos - associazione nazionale costituita all'interno del sistema Confartigianato - presente con "Più sicuri sempre", campagna sulla sicurezza degli anziani, promossa in collaborazione con le forze di polizia e l’associazione Pensionati di Confartigianato.

© Riproduzione riservata