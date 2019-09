L'ultimo video di Nadia Toffa, tributo alle Iene dopo la morte

Sarà una puntata ricca di emozioni quella che andrà in onda domani a "Le Iene Show", la prima della nuova stagione. Ed è proprio in occasione di questo nuovo inizio che "Le Iene" ripartono da Nadia Toffa, la iena per eccellenza, scomparsa per un tumore lo scorso 13 agosto. Una data difficile da dimenticare, soprattutto per gli amanti della Toffa, per tutti coloro che amavano seguirla in tv, nelle sue mille battaglie contro le ingiustizie.

Domani in prima serata sarà proprio un video inedito di Nadia Toffa ad andare in onda, un filmato di 20 minuti che ha voluto lei con lucidità, qualche mese prima di morire. Il filmato racconta una delle ultime volontà di Nadia, ovvero incontrare per l'ultima volta amici, parenti e, perchè no, che non aveva mai avuto la possibilità di conoscere.

"La sorpresa — dice la Toffa nel video, visto in anteprima dal Corriere — è che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Vorrei che tu mi aiutassi a filmare questi incontri. In questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto". Il video verrà mandato in onda domani in prima serata.

