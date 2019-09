Paola Caruso, l'ultimo scatto indigna i fan: "Troppo foto ritocco, sembra finta"

Pioggia di critiche su Paola Caruso per la sua nuova foto condivisa sui social qualche ora fa. Schiena nuda e con un perizoma, l'ex Bonas di Avanti un altro di spalle davanti ad un letto.

I fan però hanno subito notato delle stranezze nella foto. Le gambe "appaiono molto incurvate all'interno", ha fatto notare un utente. C'è poi chi fa notare uno strano effetto delle gambe, in corrispondenza del letto. “Volete usare Photoshop? - ha scritto un altro utente -. Ok, ma abbiate la decenza di farlo per bene". Insomma per molti questa foto non è affatto naturale: "Anche il fondo schiena è così photoshoppato che sembra finto”, ha scritto un'altra internauta.

Lo scorso 2 marzo la Caruso è diventata mamma di un bambino, Michele Nicola.

