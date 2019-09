Michelle Hunziker è incinta? Lei risponde al gossip con un pancione... finto

Viste le continue indiscrezioni su una sua possibile nuova gravidanza, Michelle Hunziker ha scelto la strada dell'ironia per dare finalmente una risposta a tutti i suoi fan.

La showgirl ha deciso di scherzarci sopra mostrando sui social un pancione... finto. Un video ironico in cui la Hunziker appare con un pancione non vero che smentisce una volta e per tutte una nuova gravidanza. La showgirl dunque non è in dolce attesa. “Vi sembro incinta?", ha chiesto ai suoi fan. "Se una ha un po’ di pancetta non si tratta di curve insolite che possono far pensare ad una gravidanza", ha spiegato.

Ex moglie di Eros Ramazzotti dal quale ha avuto la sua prima figlia, Aurora, oggi Michelle è mamma anche di Sole e Celeste nate dal suo matrimonio con Tomaso Trussardi.

© Riproduzione riservata