Vacanza in una villa da 118 mila euro a settimana: media contro Harry e Meghan

I media britannici ancora all'attacco del principe Harry e della sua consorte Meghan Markle: questa volta per una vacanza da nababbi in una villa da sogno a Ibiza che si sarebbero concessi per festeggiare il 38esimo compleanno della duchessa del Sussex.

È il Mail on Sunday a sferrare oggi la nuova bordata dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'uso disinvolto di jet privati della coppia reale nonostante la loro dichiarata fede ambientalista.

Che il principe Harry, Meghan Markle e il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fossero andati a Ibiza in vacanza era noto: secondo il domenicale, la famiglia è stata per sei giorni (dal 6 agosto scorso) in un'esclusiva villa con sette camere da letto, piscina, palestra e Jacuzzi - e naturalmente una vista mozzafiato sul mare - che nel periodo estivo si può affittare per circa 118.000 euro a settimana. La famiglia è arrivata a bordo di un jet privato, e anche per questo viaggio era già stata criticata - ricorda il giornale - e secondo una fonte locale aveva al seguito anche lo chef nonostante l'affitto della villa includa anche il personale.

Si tratterebbe della villa Sa Calma, di cui il Mail on Sunday pubblica numerose foto, che si trova nell'esclusivo complesso immobiliare di Vista Alegre, vicino al pittoresco villaggio di Es Cubells, sulla costa sudoccidentale dell'isola. Un'abitazione che in passato ha ospitato anche Paul McCartney. Buckingham Palace, conclude il giornale, non ha voluto rilasciare commenti.

