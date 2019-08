Emergenza in Amazzonia, le star di mobilitano

L'emergenza in Amazzonia mobilita anche le star. Il polmone della Terra brucia e sono migliaia e migliaia gli appelli che si rincorrono sui social. Da Leonardo DiCaprio a Greta Thunberg, da Alessandro Gassmann alla top model brasiliana Gisele Bundchen, tutti pubblicano tweet e foto su Instragram con gli hashtag #amazzonia, #prayforamazonia #Amazonfire #actforamazonas #AmazonaSos e tanti altri.

"Se l'Amazzonia avesse la forma di una cattedrale, oggi il mondo sarebbe commosso", ha scritto chef Rubio, ricordando quanto accaduto a Parigi e l'interesse mondiale per Notre-Dame. Gassmann invita persino a boicottare i prodotti del Brasile nel tentativo di fare pressione su Bolsonaro considerato responsabile dei roghi.

La Bundchen, che è anche ambasciatrice Onu per l'ambiente, ha scritto su Instagram "non possiamo chiudere gli occhi su ciò che sta accadendo in Amazzonia. I crescenti incendi hanno distrutto in giorni ciò che la natura impiega anni, secoli per costruire. Sono stata lì e sono stata in grado di vedere da vicino come tutto accade, specialmente quando gli opportunisti approfittano della stagione secca per abbattere la foresta. La deforestazione in Amazzonia deve finire! Per la nostra salute e la salute del nostro pianeta!".

"Nessun miliardario in soccorso", ha scritto la popstar portoghese Ricky Martin, riferendosi anche lui all'onda mediatica generata da Notre-Dame, mentre per Adriana Lima, top model brasiliana, "nessuno sta facendo nulla per la nostra foresta pluviale! Nessuno sta facendo nulla per persone tra le più belle del mondo, nessuno sta facendo nulla nemmeno per gli animali che vivono lì".

Quanto sta accadendo in Brasile sarà anche al centro del G7 di Biarritz per cercare, come annuncia il presidente Macron, iniziative 'concrete'.

