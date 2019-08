Giochi di luce nello spazio, le foto di AstroLuca come quadri

Sono davvero come quadri, le fotografie che AstroLuca cattura dalla grande finestra della Stazione Spaziale Internazionale, la Cupola. Nell'ultima pubblicata sul suo profilo Twitter, Luca Parmitano ha immortalato una delle navette cargo agganciate alla stazione orbitale in piena luce, contro lo sfondo scuro del cielo e le luci della Terra in lontananza.

"Astronavi, nero e luce", è il titolo che l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha dato alla foto, rivelandosi ancora una volta un vero e proprio poeta dello spazio. Bellissima anche la foto di un tramonto visto dalla stazione orbitale: una linea luminosa e azzurra contro il nero. "Nessun tramonto è uguale a un altro", ha commentato AstroLuca.

Nessun tramonto è uguale a un altro. / No sunset resembles another one. #MissionBeyond pic.twitter.com/ake6qUl8WL — Luca Parmitano (@astro_luca) August 6, 2019

© Riproduzione riservata