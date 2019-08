Manuel Dub, a Petrosino il festival in ricordo di Manuel Asaro

Un concerto in ricordo di Manuel Asaro, morto in un incidente nel marzo 2010. Il Manuel Dub, alla sua decima edizione, si svolgerà dal 9 all'11 agosto a Petrosino sul lungomare con eventi e musica, roots, reggae e dub e musicisti da tutto il mondo.

L'evento si svolgerà di fronte al mare, con 3 sound system, 2 yard, area ristoro e area bimbi, per offrire al pubblico un'esperienza musicale unica grazie ai piu grandi artisti della scena reggae/dub internazionale come Jah Shaka - Dub Judah - Aba Shanti I - Iration Steppas - Channel One - Vibronics full crew - Blakamix - Kenny Knots - Dan Man - Alpha Steppa - Alpha And Omega - Dubkasm - Stand High Patrol - Pupajim - Panda Dub - Indica Dubs - Dani Locks - I Mitri oltre a tanti grandi realtà italiane: Dan I - Moa Anbessa - Bababoom Hi Fi - Muxima - Linea di Massa - Jules I - Idren Lion Warriah.

© Riproduzione riservata