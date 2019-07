Ramazzotti difende Marica: "Basta voci, è una gran donna"

«Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana e volevo dirvi che non è assolutamente come pensate. E’ una situazione che si trascina da un pò di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci». Così Eros Ramazzotti interviene, con un video sul suo profilo Instagram, sulla separazione con la moglie Marica Pellegrinelli. Lo fa dopo una settimana nella quale, a seguito dell’annuncio della scelta di separarsi, sono emerse indiscrezioni su una nuova relazione della sua ex compagna.

«Quello che ho letto non è la realtà - sottolinea il cantante nel video -. Marica è una bravissima mamma, è una donna fantastica e non è un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato. La cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello».

© Riproduzione riservata