"Lo brucio vivo", Gessica Notaro chiede provvedimenti dopo la frase choc della De Andrè

Gessica Notaro ha chiesto di "prendere provvedimenti" nei confronti di una concorrente del Grande Fratello, Francesca De Andrè.

Tutto è iniziato quando "l'inquilina" della casa ha attaccato il compagno, Giorgio Tambellini, dicendo:

"Gli dò fuoco, lo brucio vivo!".

Parole considerate inaccettabili dalla Notaro, sfregiata in volto dal suo ex fidanzato. “'Lo brucio vivo' non si dovrebbe sentire nemmeno in un momento di rabbia".

Parole pesanti dunque quelle utilizzate dalla De Andrè che non sono piaciute alla Notaro. "L'avesse detto tra quattro mura, le sue mura, non avrei detto niente, ma in uno studio televisivo davanti a tante persone, io non ci posso passare. Chiedo che vengano presi provvedimenti".

Gessica Notaro ha origini calabresi da parte di padre, la madre è argentina. Era il 10 gennaio del 2017 quando il suo ex fidanzato, Jorge Edson Tavares, l'ha aggredita sotto casa buttandole in faccia dell’acido.

