La rivelazione choc di Madonna: "I cellulari hanno rovinato il rapporto con i miei figli"

Alla rivista Vogue Uk, Madonna ha confessato il suo difficile rapporto con i suoi due figli biologici, specialmente con la primogenita oggi 22enne avuta dal suo personal trainer Carlos Leon. "Con Lourdes Maria ho fatto del mio meglio ma è inutile", ha detto la cantante oggi 60enne.

Non va meglio col secondo figlio, Rocco, avuto dall’ex marito Guy Ritchie. L'artista ha puntato il dito contro i cellulari, dicendo che è per colpa della tecnologia se i due giovani si sono allontanati da lei. "Vengono inondati da immagini – ha spiegato Madonna – e così hanno iniziato a paragonarsi ad altre persone".

L'artista ha speso invece belle parole per i figli adottivi David, Mercy, e le gemelle Stella ed Esther. "Anche se è mio figlio adottivo, David è quello che mi somiglia di più". David ha 13 anni e gioca nello Sporting Lisbona, città in cui la postar si è trasferita. Intanto, la cantante ha annunciato il suo tour con il nuovo album Madame X.

La popstar, oltre al nuovo album Madame X in uscita il 14 giugno, ha svelato anche le tappe delle sue prossime esibizioni da vivo. Niente stadi o arene ma solo teatri.

Il tour partirà da New York il 12 settembre e dopo diverse date americane sarà anche in Europa, a Parigi, Londra e Lisbona, dove la cantante vive. E’ stata proprio la sua permanenza in Portogallo ad ispirare ed influenzare il suo nuovo album.

