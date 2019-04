Partiti i treni storici in Sicilia, le tappe da Palermo a Siracusa

Parte ufficialmente la stagione dei treni storici e turistici in Sicilia con due appuntamenti organizzati e promossi dall’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana con la collaborazione della Fondazione FS e Slow Food.

Oggi, dalla stazione di Siracusa è partito il treno degli agrumi e del miele degli Iblei.

L’itinerario turistico, articolato in due giorni – con pernottamento - ha visto il treno viaggiare fino a Noto fino a località come l’oasi di Vendicari, il borgo di Marzamemi, la spettacolare Isola delle Correnti e il caratteristico centro storico di Ispica, gioiello del barocco siciliano.

Il treno di ritorno per Siracusa partirà dalla stazione di Ispica domani alle 18 con arrivo alle 18.50.

Non mancheranno gli attesissimi laboratori del gusto curati da Slow Food.

Domani, da Palermo ad Aragona Caldare viaggerà il treno dei pani votivi e dei formaggi dell’agrigentino.

Il programma prevede una giornata di escursioni in due caratteristici centri della Valle del Platani, ovvero Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani dove si svolgeranno diversi laboratori del gusto a cura di Slow Food.

Per maggiori dettagli sugli itinerari turistici è a disposizione il sito web visitsicily.info

I biglietti per viaggiare a bordo del Treno degli agrumi e del miele degli Iblei e del Treno dei pani votivi e dei formaggi dell’agrigentino sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com.

Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.

© Riproduzione riservata