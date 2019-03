Isola dei Famosi, bufera dopo il messaggio di Corona a Fogli: cacciati capo-progetto e autori

A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’«Isola dei famosi» hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capo progetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato.

Durante l'ottava puntata del reality è andato in onda un videomessaggio di Fabrizio Corona che rivela al cantante i presunti tradimenti della moglie, Karim Trentini, che - a dire dell'ex paparazzo - avrebbe una relazione con un altro uomo da 4 anni. Fogli scoppia in lacrime. Una scena che ha indignato l'opinione pubblica. «È stato indecente vedere un signore di una certa età, smagrito da settimane di cibo razionato, scoppiare in lacrime dopo essere stato messo di fronte al videomessaggio in cui Fabrizio Corona gli faceva crollare il suo castello di certezze», scrive il Corriere della sera.

