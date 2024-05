Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico per due anni

Sarà Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della canzone italiana di Sanremo. Lo ha annunciato il Tg1. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi, di concerto con il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, come spiega una nota della Rai.

«Per i prossimi due anni - dice l'azienda - Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità».

Conti (nella foto il momento finale del suo terzo festival, la proclamazioni del vincitore Francesco Gabbani) ha subito commentato la notizia. «È ufficiale - ha detto -, da oggi si inizia a lavorare e ci sono degli step ben precisi: adesso c’è la cosa più importante, il regolamento, poi inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva». Gli chiedono se ci saranno gli amici di sempre, Pieraccioni e Panariello. «Credo di no - risponde il conduttore con una risata -, almeno non in presenza fissa, penso di andare avanti con l’idea di alternare tutte le sere qualcosa di diverso, e poi facciamo troppe cose insieme, non li sopporto quasi più quei due». Poi, in collegamento con Cannes, il saluto a Paolo Sommaruga, che sarà inviato anche al festival: «Affronterò questo impegno con leggerezza e divertimento - gli dice Conti - pronto alla tua terrazza», in qualche modo erede del balconcino di Vincenzo Mollica: «Se penso a Sanremo sempre al suo balconcino e ai collegamenti prima del festival, adesso avrò l’onore di ripeterlo con te».