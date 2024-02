L'addio di Amadeus e Fiorello in carrozza, Angelina Mango cade dalle scale

Amadeus e Fiorello dicono addio a Sanremo, lasciando l’Ariston, subito dopo l’esibizione della vincitrice Angelina Mango. Hanno salutato il pubblico e poi mano nella mano sono saliti su una carrozza come quella di Cenerentola che li attendeva fuori sul green carpet. In sottofondo, le note de «I sogni son desideri». «Sono stati cinque anni bellissimi, ciao Sanremo. Ti amiamo», hanno detto andando via. Questa per Amadeus dovrebbe essere infatti l’ultima edizione.

Angelina Mango ha vinto con un brano che strariperà nelle radio e farà ballare. Il suo «La noia», che porta la firma prestigiosa di Madame, è arrivato fino alla fine portando una allegria e freschezza. Un quintetto molto giovane, quello rimasto sul palco dell’Ariston, con canzoni belle e dai testi impegnativi. Secondo classificato è stato il rapper napoletano Geolier, con «I p’me, tu p’tè» che molti pronostici davano per super favorito e che è stato oggetto anche di una brutta contestazione in teatro che, francamente, si poteva evitare. Terza classificata una conferma, ovvero Annalisa con il brano «Sinceramente». Quarto posto per Ghali, con «Casa mia», quinto posto per Irama con «Tu no».