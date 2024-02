Festival di Sanremo, Geolier affossato dalla sala stampa: solo l'1,5% per lui e voti bassissimi

Il voto della sala stampa e della radio ha affossato Geolier e la sua I p' me, tu p' te, arrivato secondo. I giornalisti hanno votato per il 73,5% alla Mango e soltanto per l'1,5% alla canzone del rapper di Secondigliano. Non è andata meglio per Geolier nemmeno per quanto per quanto è riguardato il voto della giuria delle radio: 31,2% per La noia contro 14,2 % per lui.

Il cantante napoletano attraverso il televoto aveva raggiunto il 60%, la Mango il 16,1%. Poi l'8,3% per Ghali, l'8% per Annalisa, il 7,5% per Irama

L'esito finale è dato considerando le tre giurie: il televoto, che pesa per il 34%; la giuria della sala stampa, tv e web (33%); giuria delle radio (33%). La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Saranno.

Il risultato finale ha assegnato ad Angelina Mango il 40,3% delle preferenze totali, al secondo posto Geolier con il 25,2%, al terzo Annalisa con il 17,1%, al quarto Ghali con il 10,5%, al quinto Irama con il 6,9%.