Sanremo 2024: la freschezza dei BNKR 44 con "Governo Punk"

Dopo essere stati promossi a Sanremo Giovani con i Santi Francesi e Clara, i Bnkr44 sono tra i 30 Big in gara di Sanremo 2024 e presentano sul palco dell’Ariston la canzone Governo punk. Intervistati da Marina Mistretta al corner di Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, RTP Messina e TGS nell'area "Stile" del Royal Hotel.Festival che come ogni anno verrà seguito a 360 gradi dalla nostra redazione con interviste ai cantanti in gara e non solo, collegamenti direttamente dalla città dei fiori, commenti e pure le incursioni di Salvo La Rosa che dirà la sua durante la trasmissione - in onda ogni giorno alle 18.45 - condotta da Cinzia Gizzi.