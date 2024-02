La coreografia della Nazionale italiana di nuoto artistico per Apnea di Emma

La squadra azzurra si è esibita con una performance speciale senza sapere che poi sarebbe diventata la coreografia del brano. Una sorpresa organizzata da Emma per la Nazionale, protagonista ai mondiali in corso di svolgimento a Doha, dove sta conquistando medaglie ed è in piena corsa per la conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi con squadra e duo. Martedì, 6 febbraio, prima dell'inizio del Festival, Emma, in collegamento da Sanremo, ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordo vasca in pausa dagli allenamenti alla Aspire Dome che ospita i mondiali in Qatar, ciò che avevano realizzato, mostrando loro in anteprima il video di «Apnea».

Emma ha approfittato del collegamento per ringraziare tutti gli atleti e fare loro il più grande in bocca al lupo per questa grande competizione, che ha già portato importanti risultati, come l'oro vinto ieri, 7 febbraio, nel solo libero di nuoto artistico da Giorgio Minisini e il precedente argento nella routine tecnica.