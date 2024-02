Sanremo 2024, Mr. Rain torna in gara dopo il terzo posto della passata edizione

Mr. Rain torna in gara sul palco dell'Ariston per il 74esimo festival della canzione italiana di Sanremo con "Due altalene" dopo il terzo posto nel 2023. Il rapper ha scelto una canzone nata dal racconto delle storie di altre persone. Intervistato da Marina Mistretta e Maria Mascali al corner di Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, RTP Messina e TGS.

Festival che come ogni anno verrà seguito a 360 gradi dalla nostra redazione con interviste ai cantanti in gara e non solo, collegamenti direttamente dalla città dei fiori, commenti e pure le incursioni di Salvo La Rosa che dirà la sua durante la trasmissione - in onda ogni giorno alle 18.45 - condotta da Cinzia Gizzi.