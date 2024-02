Alessandra Amoroso in conferenza stampa: "Mi sono sentita messa all'angolo"

Più volte la voce si fa tremante. Le lacrime sono lì. Alessandra Amoroso commuove la sala stampa dell'Ariston aprendo la conferenza stampa con un messaggio. Ecco cosa mi è successo. "Sono stata presa di mira dagli haters, mi hanno vomitato addosso di tutto. Sono crollata, sono scappata via dall'Italia. A febbraio dopo aver parlato con il mio più caro amico mi sono resa conto di dover tornare in Italia. Ho ripreso la psicoterapia, non è stato facile. Solo quando l'ho accettato mi sono riavvicinata alla musica. Sono stata contattata da Takagi e Ketra e ho capito che quel testo era il mio. Il testo di un uomo che mentre precipita dal 50esimo piano si racconta che sta andando tutto bene. Mi sono rivista. Questo brano me lo sento cucito addosso, in questo momento della mia vita. Spero che questo brano possa dare un messaggio positivo a chi sta vivendo le mie difficoltà. Ho sempre dichiarato che avrei aspettato la canzone giusta per tornare a Sanremo e questa lo è stata. Sono arrivata "Fino a qui" e adesso riparto".