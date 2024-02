Ospiti, commenti e...incursioni: Rgs e Tgs sbarcano a Sanremo

Da martedì la redazione di Tgs e Rgs vola al Festival: collegamenti radio e via alla trasmissione Sanremo Qui. Da domani, invece, sul Giornale di Sicilia tre pagine dedicate ogni giorno e la rubrica Musica maestro curata da Salvatore Rizzo.

Festival che come ogni anno verrà seguito a 360 gradi dalla nostra redazione con interviste ai cantanti in gara e non solo, collegamenti direttamente dalla città dei fiori, commenti e pure le incursioni di Salvo La Rosa che dirà la sua durante la trasmissione - in onda ogni giorno alle 18.45 - condotta da Cinzia Gizzi. «Felice di condurre per il terzo anno anno consecutivo il format che mi dà la possibilità di raccontare e commentare, grazie ai nostri inviati e agli ospiti, la kermesse canora più attesa dell’anno e in forte crescita negli ultimi anni», spiega la conduttrice che per l’occasione avrà - giorno dopo giorno - ospiti diversi come il comico Chris Clun, il conduttore Riccardo Gaz (con un passato da Iena e attore del film Un weekend particolare), lo speaker di Radio Time Vincenzo Canzone, il cantante Davide Shorty e tanti altri.