Festival di Sanremo, sulla nave torna il rap con Tedua: in consolle salgono Bob Sinclar e Gigi D'Agostino

Si conferma il feeling tra il rap e la Costa Smeralda, ancorata al largo di Sanremo nei giorni del festival. Un anno fa ad aprire e chiudere le danze sul terzo palco della manifestazione fu Salmo, per il 2024 Amadeus ha scelto Tedua, che sarà in collegamento dalla nave martedì e poi sabato per la finale. «Mercoledì sarà la volta del grande artista e producer Bob Sinclar, giovedì arriva il cantante amatissimo dai giovani Bresh e venerdì ci sarà il grande ritorno di Gigi D’Agostino», ha svelato, a poco più di un mese dall’inizio della manifestazione il 6 febbraio, il direttore artistico al Tg1 delle 13.30.

«Come sapete - ha aggiunto Amadeus -, nei miei festival ci sono tre palchi, tutti importanti: l’Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città. Uno a piazza Colombo e l’altro sulla nave da crociera per cinque serate imperdibili».

Tedua arriva in Riviera sull’onda del successo del suo ultimo album, La Divina Commedia, certificato quattro volte disco di platino, e del suo tour. In quota rapper, anche il giovane Bresh, che dopo l’estate ha colpito nel segno con il brano Nightmares, in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari. Il dj e produttore Bob Sinclar promette di scaldare l’atmosfera, così come Gigi D’Agostino, che torna a esibirsi dopo l’annuncio della malattia, che l’aveva costretto al ritiro momentaneo due anni fa.

I quattro artisti annunciati oggi vanno a comporre il difficile puzzle del festival, che conta già il numero record di 30 artisti in gara. Amadeus ha chiamato ad affiancarlo nella conduzione durane le serate anche il vincitore dello scorso anno Marco Mengoni (martedì), la veterana del festival e vincitrice nel 1995 Giorgia (mercoledì), la comica di cinema e tv, la palermitana Teresa Mannino (giovedì), e la showgirl Lorella Cuccarini (venerdì). Per la finale del suo quinto e al momento ultimo festival non poteva mancare il sodale di sempre Fiorello, che ha promesso di portarlo via a fine serata. Ospite del sabato sera anche l’etoile Roberto Bolle «per un incontro di danza classica nel tempo del pop».