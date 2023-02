Lite e lanci di bicchieri d'acqua tra Madame e Oxa: è giallo social a Sanremo

Giallo a Sanremo, nella terza serata del Festival, a causa di una rissa che, secondo alcuni profili social, sarebbe avvenuta nel retropalco tra due delle cantanti in gara: inizialmente si parlava genericamente di due donne ma poi, sui social, sono circolati i nomi di Madame e Anna Oxa. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stato un diverbio tra le due che si sarebbe concluso con lanci di bicchieri d'acqua. Le due cantanti in realtà avrebbero smentito, ma non ci sono certezze.

Secondo il gossip lanciato da alcuni profili social, la Oxa incrociando Madame le avrebbe detto «vaccinati figlia mia», con riferimento al caso delle false vaccinazioni che ha visto coinvolta Madame. La risposta non si sarebbe fatta attendere: «Fatti i c... tuoi se vuoi ancora campare». Poi, il lancio d'acqua.

Che sia una trovata per animare la serata, fin lì troppo tranquilla rispetto alle prime due, non è dato saperlo. C'è anche chi sostiene che la lite sia solo frutto della fantasia di qualcuno: Anna Oxa, nei momenti in cui sarebbe avvenuto lo scontro, prima dell’esibizione della stessa Madame, non era ancora all’Ariston, ma è arrivata intorno alle 00.40, poco prima della sua stessa esibizione. Quindi, le due non si sarebbero neanche incontrate.

La Oxarte, la pagina Facebook ufficiale di Anna Oxa gestita da Milly Milano, ha subito smentito: «Non distraetevi per il televoto, ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell'ordine che sono anche loro senza parole», ha scritto. E anche la Rai, in sala stampa, ha voluto smentire, definendo la vicenda «inesistente» e bollandola come una «fake news».

