Festival con ascolti record anche per la seconda serata: 62,3% di share, mai così alto dal 1995

Ascolti record anche nella seconda serata del Festival di Sanremo. Un nuovo successo per Amadeus che "batte" se stesso. Ieri sera, il Festival di Sanremo ha tenuto incollati alla tv 10,5 milioni di spettatori che, in termini di share, rappresentano il 62,3%. L'anno scorso si era fermato al 55,8%. Quindi, nella seconda puntata è stato registrato qualche ascoltatore in meno rispetto alla serata d’esordio, ma in termini di share si va oltre il +7% rispetto alla passata edizione. L'anno scorso, infatti, l'ascolto medio della seconda serata fu più alto in termini assoluti (11.320.000 spettatori) e più basso in termini percentuali (55.8% di share). Ma nel 2022 l'ascolto della seconda serata fu più alto di quello della prima serata (che era stata vista in media da 10.911.000 spettatori con il 54.7% di share).

Per trovare una media di share più alta nella seconda serata del festival bisogna infatti tornare all'edizione del 1995, condotta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi, che ottenne il 65.42% di share.

La prima puntata di Sanremo 2023 è stata vista da 10 milioni e 757 mila spettatori per il 62,4% di share. Gli ascolti del festival sono dunque stabili, con una lievissima flessione in valori assoluti, fisiologica per la seconda serata. Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:18 alle 23:37 è stata vista da 14.087.000 spettatori con il 61,07% di share, mentre la seconda parte del Festival di Sanremo 2023, dalle 23:40 all’1:40, è stata seguita da 6.281.000 spettatori con il 65,72%.

E si confermano ottimi anche gli ascolti di Fiorello nella notte di Rai1. Ieri, 'Viva Rai2 - Viva Sanremo', in onda subito dopo il festival, ha registrato dall'1.40 all'1.59, 2.497.000 spettatori con il 60,1% di share.

