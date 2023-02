Mattarella stasera a Sanremo, è la prima volta di un presidente della Repubblica

«Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo sarà presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa a Sanremo.

«Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c'era modo migliore di farlo, invitando anche Roberto Benigni», ha detto subito dopo Amadeus. Nell’annunciare con «grande emozione» la presenza di Sergio Mattarella all’Ariston questa sera, Amadeus ha spiegato che stava «lavorando da tempo» per portate il Presidente della Repubblica al festival. «È un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo», ha detto ancora il presentatore del Festival. Il presidente, ha spiegato Ama, «non salirà sul palco». Amadeus ha dato poi un altro dettaglio. «Apriremo con il presidente Mattarella - ha dfetto - e poi a seguire ci sarà Benigni. L’interazione fra loro avverrà in sala, non sul palco».

Stefano Coletta, direttore del Prime time di Rai1, ha spiegato che «il grande lavoro di relazione con il Quirinale è stato gestito da Lucio Presta (manager di Amadeus, ndr) con il consigliere del Quirinale per la comunicazione Giovanni Grasso. Ricordo lo scorso anno, durante una delle nostre conferenze, mi cercò il Quirinale per avere il cellulare di Amadeus, perché il presidente voleva parlargli. Da lì in qualche modo nacque l’apprezzamento del presidente per il lavoro fatto da Amadeus».

Mattarella sarà a Sanremo, questa sera, in un palco riservato a lui e alla figlia Laura. L’occasione sarà la celebrazione del 75.o anniversario della Costituzione, interpretata da Roberto Benigni. L’attore e regista premio Oscar ricorderà l’importanza della Carta, in particolare nei passaggi che sottolineano il valore civile delle arti, della cultura e dello spettacolo. E la presenza, per la prima volta nella storia, del presidente della Repubblica, sarà il suggello istituzionale a un festival che racconta l’Italia agli italiani e al mondo. «Il presidente è andato alla prima della Scala, va a teatro e al cinema, allo stesso modo ha accettato l’invito a Sanremo, che è una grande manifestazione artistica italiana, in particolare nel 75.o anniversario della Costituzione che verrà celebrata all’inizio della serata», spiegano dal Quirinale.

