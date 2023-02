Record di iscrizioni al FantaSanremo: ci saranno più di due milioni e mezzo di squadre

Due milioni e 250 mila squadre: è record di iscrizioni al FantaSanremo, il gioco online inventato da un gruppo di amici marchigiani legato al Festival della canzone italiana la cui 73/a edizione inizierà martedì prossimo. «Entro lunedì sera, 6 febbraio, puntiamo ai 2 milioni e 500 mila squadre e chissà che non toccheremo la vetta dei 3 milioni», dice all’Ansa Giacomo Piccinini, 31 anni, di Amandola, in provincia di Fermo, uno degli ideatori del gioco che sta spopolando in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali.

«Tutto ebbe inizio nel 2020 all’interno del bar Papalina de La Corva di Porto San'Elpidio - ricorda Piccinini -. In quell'edizione offline partecipammo in 47 e il gioco che avevamo inventato ci aveva appassionato tanto». In quell'occasione i premi in palio erano stati un prosciutto al vincitore e un salame per l’ultimo classificato. «Continuiamo a premiare sempre il primo e l’ultimo, ma adesso in palio c'è solo la “gloria eterna” e quindi niente premi», sottolinea Giacomo.

A fare la «fortuna» del FantaSanremo di fatto è stato il Covid: «Noi ideatori siamo tutti musicisti o tecnici dello spettacolo e la pandemia aveva bloccato tutte le nostre attività - racconta ancora Piccinini - ed è così che pensammo di mettere online il gioco, raccogliendo nel 2021 ben 47 mila iscrizioni. Forti di questo risultato ci abbiamo iniziato a credere davvero e ci siamo strutturati sotto ogni profilo fino ad arrivare all’edizione 2022 con 500 mila iscrizioni».

Quest’anno il boom di iscritti: «Difficile dire a quante squadre arriveremo, il traguardo che ci prefiggiamo, arrivati a questo punto, sono i 2 milioni e 500 mila squadre». Il successo del gioco ha imposto anche un cambio di regolamento piuttosto drastico, «quest’anno - spiega Piccinini - cambia l'assegnazione dei bonus e dei malus ad esempio e le classifiche principali saranno quella degli artisti, degli allenatori e della superlega che prende spunto dalla Superlega di cui si parla nel mondo del calcio».

Ma gli ideatori hanno ancora un sogno nel cassetto: «Senza dubbio il Festival di Sanremo di oggi è un grande evento rinnovato nella formula e quindi molto ambito, questo lo si deve esclusivamente ad Amadeus - afferma Giacomo -. Ma tra 15-20 anni, quando Ama si sarà stancato, noi ci proponiamo per la conduzione».

