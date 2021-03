Sanremo, Amadeus annuncia: "In cantiere un evento anche in estate"

Calato il sipario sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha confermato che "resta in piedi l’ipotesi di un evento sanremese Rai in estate a luglio".

"Non si tratta di una gara canora - ha precisato il conduttore - ma una festa estiva che abbia il marchio di Sanremo e speriamo in un momento finalmente di normalità perchè Sanremo ha vissuto e sta vivendo un periodo difficilissimo".

"Mi sono spinto a proporre per i primi di luglio un Sanremo estate: una festa estiva che abbia il marchio del festival e dell’estate, come si faceva anni fa. Per ritrovare un momento di normalità finalmente", ha ribadito Amadeus.

"La città di Sanremo ha vissuto un Festival particolare. La mia proposta è per una riapertura che abbia dei benefici per ristoratori, alberghi, bar".

