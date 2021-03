Sanremo, i duetti nella terza serata: la scaletta

Questo l’ordine di uscita dei cantanti stasera 4 marzo al festival di Sanremo e la cover che interpretano

1 - NOEMI con NEFFA «Prima di andare via"

2 - FULMINACCI con VALERIO LUNDINI e ROY PACI "Penso positivo"

3 - FRANCESCO RENGA con CASADILEGO "Una ragione in più"

4 - EXTRALISCIO feat DAVIDE TOFFOLO con PETER PICHLER "Medley Rosamunda"

5 - FASMA con NESLI "La fine"

6 - BUGO feat PINGUINI TATTICI NUCLEARI "Un’avventura"

7 - FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ - medley - "E allora felicità"

8 - IRAMA "Cyrano"

9 - MANESKIN con MANUEL AGNELLI "Amandoti"

10 - RANDOM con THE KOLORS "Ragazzo fortunato"

11 - WILLIE PEYOTE con SAMUELE BERSANI "Giudizi universali"

12 - ORIETTA BERTI con LE DEVA "Io che amo solo te"

13 - GIO EVAN con i cantanti di THE VOICE SENIOR "Gli anni"

14 - GHEMON con I NERI PER CASO - medley - L’Essere infinito (L.E.I.)

15 - LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con DONATELLA RETTORE "Splendido splendente"

16 - ARISA con MICHELE BRAVI "Quando"

17 - MADAME "Prisencolinensinainciusol"

18 - ANNALISA con FEDERICO POGGIPOLLINI "La musica è finita"

19 - LO STATO SOCIALE con FRANCESCO PANNOFINO Ed EMANUELA FANELLI "Non è per sempre"

20 - GAIA con LOUS AND THE YAKUZA "Mi sono innamorato di te"

21 - COLAPESCE DIMARTINO "Povera Patria"

22 - COMA_COSE con ALBERTO RADIUS e MAMAKASS "Il mio canto libero"

23 - MAX GAZZE' con DANIELE SILVESTRI e la MAGICAL MISTERY BAND "Del mondo"

24 - MALIKA AYANE "Insieme a te non ci sto più"

25 - ERMAL META con NAPOLI MANDOLIN ORCHESTRA "Caruso"

26 - AIELLO con VEGAS JONES "Gianna"

