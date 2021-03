Sanremo al via, maratona su Tgs e Rgs con Salvo La Rosa e Marina Mistretta

Sarà un Sanremo sui generis, e questo ormai si sa da tempo: per tutti quelli coinvolti, per emergenza, contingentamento, tampone prima, durante e dopo ogni esibizione, cantanti lontani da tutti ma vicini tra loro, conferenze stampa in streaming.

Ma Rgs e Tgs, Rtp e Antenna dello Stretto non rinunciano a seguire il festival più amato dagli italiani, anzi hanno studiato mezzi e situazioni per non lasciare solo il pubblico. L’emergenza sanitaria ha in effetti bloccato tante televisioni e radio italiane che hanno deciso di non allestire le loro postazioni all’Ariston: Rgs e Tgs hanno allora rivoluzionato il loro palinsesto per un’immersione tout court nel mondo musicale della Città dei Fiori. Già da oggi e fino a sabato, si potranno seguire le esibizioni, le conferenze stampa, gli innumerevoli aneddoti legati come ogni anno a Sanremo, ma ogni collegamento sarà anche arricchito da tanti ospiti chiamati a commentare ogni serata.

È stato quindi allestito uno studio al teatro ABC di Catania – che poi resterà come sede distaccata delle emittenti nella città etnea - da dove Salvo La Rosa e Marina Mistretta saranno in diretta per diverse ore ogni giorno: da qui intervisteranno tutti – ma proprio tutti - i protagonisti, e ospiteranno cantanti, attori, commentatori, giornalisti. Tgs accoglierà lo spazio Sanremo ogni giorno dalle 19,30 alle 20,15 e in replica alle 23,30; su Rtp, invece, sarà in onda dalle 20,10 e poi dopo il tg della notte.

Ma il grosso tocca alle radio: una lunga diretta di quattro ore ogni giorno su Rgs – già da oggi, dalle 17 alle 21 - e tanti collegamenti durante i tg e Ditelo in diretta, dove interverrà anche Sandro Chiaramonti, giornalista esperto di musica che invece si trova a Sanremo. Su Antenna dello Stretto il focus Sanremo si avvierà invece da domani, e proseguirà ogni giorno dalle 11 alle 14, nel corso del programma di Antonella Romeo che accoglierà tutte le interviste. Tutto questo materiale sarà poi pubblicato in podcast sui siti web del Giornale di Sicilia e di Gazzetta del Sud. Insomma, sembrerà proprio di essere in prima linea.

«Non potevamo lasciare solo il nostro pubblico, Sanremo è sempre Sanremo, anche si svolgerà in una situazione a dir poco inusuale. Sarà tutto nuovo, tutto da provare – dice Salvo La Rosa - Abbiamo contattato tutte le case discografiche e gli artisti in gara, e tutti ci hanno promesso la loro collaborazione: sarà quindi come trovarsi nella Città dei fiori, tra interviste, curiosità, aneddoti, partecipazioni, sia dei big che dei più giovani protagonisti. Abbiamo creato una struttura ad hoc e ce la stiamo mettendo tutta, sarà un vero sforzo produttivo di grande rilievo».

Già oggi si comincia con il botto: alle 19,30 ci sarà in collegamento dalla sua casa di Roma, Nino Frassica, protagonista nei giorni scorsi dello scherzo con Orietta Berti, in onda a Quelli che il calcio. Poi l’intervista a Davide Shorty che è in gara tra le Nuove Proposte (e minaccia di arrivare tra i primi!). E visto che Sanremo ancora non è iniziato, spazio agli ospiti: dagli Zero Assoluto che sono pronti al lancio del loro nuovo singolo, Astronave, a Roby Facchinetti – le partecipazioni con i Pooh non si contano, ma nel 2018 ritorna con Riccardo Fogli - e Massimo di Cataldo (debuttò a Sanremo Giovani nel 1994, poi nelle Nuove Proposte l’anno successivo, e arriva alla competizione ufficiale nel 1996, guadagnando un sesto posto con Se adesso te ne vai che potranno raccontare aneddoti sui loro Sanremo.

