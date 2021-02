Lo scoop di Fiorello: "Amadeus vuole condurre Sanremo anche nel 2022"

Fiorello apre Domenica in, in collegamento da Sanremo con l'amico Amadeus, annunciando "lo scoop dell'anno. Ama me lo ha confidato alle 11.30, è venuto in camera mia in pigiama e mi ha detto: io l'anno prossimo voglio fare il Sanremo ter, perché questo è l'anno della rinascita, l'anno prossimo voglio godermi quello del boom".

Amadeus rincalza: "E lui mi ha risposto, sappi che non ti lascerò mai". "Mara, pensiamo a quello che sta per iniziare", frena il conduttore e direttore artistico.

Poi, in chiusura di collegamento, alla Venier che lo incalza di nuovo sul prossimo anno, risponde con un sorriso: "Non confermo e non smentisco".

