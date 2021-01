Sanremo, per i bookie favorita la "coppia" Michielin-Fedez

Il «duetto misto» a Sanremo può essere vincente, da Oxa-Leali a Ron-Tosca, senza dimenticare Giò di Tonno-Lola Ponce: ne sono convinti gli analisti di Planetwin365, che per la prossima edizione, prevista dal 2 al 6 marzo, assegnano il ruolo di favoriti a Fedez e Francesca Michielin, che si presentano con il brano «Chiamami per nome», di cui sono anche autori insieme a un pool che allinea Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina.

Il successo del duo - riferisce agipro - è dato a 3,70, quota sensibilmente inferiore a quella dei primi antagonisti, i Maneskin ("Zitti e buoni"), dati a 5,75. Completa il podio Irama ("La genesi del tuo colore"), stella conclamata di Amici, a 6,50. Prima outsider, Annalisa a 8,00, seguita a 11 da un quintetto di concorrenti: Ermal Meta, Arisa, Aiello, Fulminacci e Noemi.

Tra i grandi ritorni, quello dello Stato Sociale, al secondo posto nel 2018 con «Una vita in vacanza» e oggi in quota a 13. Torna anche Bugo, a un anno dalla «faida» con Morgan: il suo «E invece sì» non riscuote per ora molto credito, vista la quota altissima, 51. E’ messa peggio solo Orietta Berti, che torna al Festival dopo 29 anni e viene accolta dal pollice verso dei bookmaker: il suo successo vale 61 volte la scommessa. AGI

