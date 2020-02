Sanremo 2020, torna Fiorello dopo la polemica con Tiziano Ferro: si vestirà da coniglio

Volano gli ascolti di Sanremo. E ora si attende il ritorno sul palco di Fiorello, archiviate le polemiche con Tiziano Ferro. Dopo una giornata di pausa al Festival, trascorsa con una fuga da Sanremo a Bordighera per giocare a tennis con Sinner, un premio conferitogli da Assomusica e una cena con Roberto Benigni, Fiorello riappare all'Altro Festival con Nicola Savino, in diretta a notte fonda su RaiPlay.

Intanto, Amadeus getta acqua sul fuoco sulla polemica. "Tra Fiorello e Tiziano Ferro c'è un fantastico rapporto. Nessuna polemica. Vorrei difendere il senso di amicizia, di rispetto e di famiglia che c'è in questo festival": lo ribadisce Amadeus, all'indomani dei retroscena sui malumori tra i due ospiti fissi del Festival, dopo l'hashtag lanciato da Ferro #fiorellostattezitto. "E' stata una battuta infelice - taglia corto Amadeus - ma non c'è nessun problema tra i due. Fiorello è in perfetta forma, ieri sera mi è mancato molto. Tiziano è splendido e si è anche scusato con Fiorello. Tutto continua con il clima che c'era prima".

Bocca cucita da parte di Fiorello sulla battuta del cantante. In un tweet Fiorello annuncia invece di essere pronto ad onorare una promessa legata agli ascolti: vestirsi da Coniglio con il costume dello show Il cantante mascherato. Nella seconda puntata si era travestito da Maria De Filippi per lo stesso motivo.

Con un cappello nero regalatogli da Achille Lauro, lo showman era pronto a duettare con lui all'Altro Festival nella notte, ma il cantante non è arrivato. Si è inventato allora opinionista, scherzando con i cantanti in studio, dai Pinguini Tattici Nucleari a Bugo e Francesco Gabbani. Quest'ultimo, arrivato in studio vestito da astronauta come sul palco dell'Ariston, si è anche esibito in una valida performance alla batteria. Presenti tra i tavolini dello studio che ospita l'aftershow, in un'atmosfera informale da club, anche l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e la direttrice di Rai Play Elena Capparelli. In trasmissione Fiorello ha anche confermato il suo ventilato ritorno su RaiPlay ad inizio marzo.

© Riproduzione riservata